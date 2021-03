Aperto il punto vaccinale nella sede del Rettorato di UniTo: solo in due non si presentano [FOTO]

Ha aperto stamattina nella sede del Rettorato di via Po il punto vaccinale che somministrerà la prima dose di AstraZeneca a circa 2 mila tra docenti e personale di Unito e Polito . I vaccini verranno inoculati dalle 10 alle 18: oggi toccherà a 150 utenti, ma presto si arriverà a 200 al giorno. " Stamattina non si sono presentate soltanto due persone - spiega il rettore Stefano Geuna - un numero basso viste le polemiche degli ultimi giorni ".

"In questa struttura operano gli specializzandi in Medicina del lavoro - spiega Enrico Pira, direttore della Medicina del Lavoro dell'Università di Torino - e allievi infermieri. Terminate le vaccinazioni, restiamo a disposizione non solo per gli studenti, l’Imperativo è vaccinare il più possibile”.