Sit-in contro la riapertura del distributore di benzina: "Vogliamo alberi e panchine" [FOTO]

Lo avevano promesso e sono stati di parola. Si è tenuto questa mattina, 1 marzo 2025, il sit-in contro la riapertura del distributore di benzina di piazza Montanari (nel quartiere Santa Rita). A partecipare numerosi residenti della zona che chiedono un giardino a misura di bambino. "Un cortile, un giardino vero. Via quel distributore".

La protesta

I cittadini hanno affisso ovunque, su panchine e muretti, teli e messaggi di contrarietà alla riapertura del distributore. Al contrario la richiesta è parsa unanime: più verde e dunque più alberi, fiori e panchine. Una quarantina le persone presenti all'appello, una protesta pacifica che fa seguito alla raccolta firme iniziata nelle scorse settimane.

La bonifica

Da anni le associazioni di categoria chiedono la bonifica e lo smantellamento dei distributori chiusi. Ma spesso sono i tempi burocratici a preoccupare. Nel caso di piazza Montanari le cose sono andate per il verso opposto. Con una riapertura che nessuno nel quartiere si aspettava. E che è poi emersa in un Consiglio di Circoscrizione.

"Torni al quartiere"

Alla protesta hanno preso parte anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle Alberto Unia (regione) oltre a Juri Bossuto e Rita Grimaudo (Circoscrizione 2). "Malgrado il tempo inclemente e freddo, il comitato ha attuato il suo flash mob per attirare l'attenzione sullo stato di abbandono di piazza Montanari - spiegano -. La presenza del distributore, di cui sono partiti i lavori di ripristino, testimonia il degrado in cui versa il giardino. È bello vedere cittadini che si auto organizzano per tutelare un importante bene comune appartenente al territorio. La speranza è che presto le istituzioni agiscano per riqualificare questo spazio verde urbano, riconsegnandogli la vocazione aggregativa che merita (essendo uno dei cuori del quartiere)".