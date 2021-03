I domiciliari gli stavano stretti: finisce in carcere un ventenne violento e portato all'evasione

Alla fine è andato in carcere. Ma da tempo, ormai, appariva chiaro che la misura cautelare degli arresti domiciliari non facesse per lui. Non solo comportamenti violenti, ma anche continue - e ripetute - evasioni.

E così, dopo una lunga attività di indagine, gli agenti di polizia di Barriera Nizza hanno messo in galera un ventenne italiano con numerosi precedenti per maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi.



Il giovane, che in carriera aveva accumulato anche accuse per resistenza a pubblico ufficiale, stupefacenti, furto, inosservanza dei provvedimenti d’Autorità ed evasione, era stato arrestato nel corso del 2020 e posto ai domiciliari presso una persona di fiducia lo scorso mese di dicembre.



Ma non è bastato. Il giovane era infatti solito allontanarsi dall’appartamento in questione, di notte, soprattutto per compiere furti. Lo scorso 4 marzo i poliziotti, dopo essersi appostati sotto casa, lo hanno visto uscire e lo hanno arrestato per evasione. E ora, ai domiciliari, si sono sostituire le sbarre del carcere.