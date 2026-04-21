Grave incidente nella serata di ieri in Val di Susa, in particolare a Sant'Antonino di Susa, in via Roma 8. Due le vetture coinvolte, erano circa le 22.30, con il 118 di Azienda Zero intervenuto con l'ambulanza per soccorrere le persone che erano a bordo delle vetture.
Ma si è reso necessario anche l'uso dell'elicottero, per trasportare al Cto un ragazzo di 20 anni trovato in stato di incoscienza. Codice rosso per lui, mentre un'altra persona - un uomo di 38 anni - è stato trasportato all'ospedale di Susa in codice giallo.
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Il Punto di Beppe Gandolfo
Cronaca | 21 aprile 2026, 07:30
Grave incidente a Sant'Antonino di Susa: un ventenne portato in codice rosso al Cto con l'elisoccorso
Un altro uomo, di 38 anni è stato invece accompagnato in ambulanza all'ospedale di Susa in codice giallo. I fatti sono accaduti alle 22.30 circa
Grave incidente nella serata di ieri in Val di Susa, in particolare a Sant'Antonino di Susa, in via Roma 8. Due le vetture coinvolte, erano circa le 22.30, con il 118 di Azienda Zero intervenuto con l'ambulanza per soccorrere le persone che erano a bordo delle vetture.
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