Risulta ancora sospesa la circolazione tra Trofarello e Carmagnola per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona. L'allarme è scattato verso le 6 di questa mattina.

I treni Regionali potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Trenitalia sta attivando bus sostitutivi, ma si prospetta una mattinata complessa per i pendolari, studenti e lavoratori che, in questi minuti, stanno inviando segnalazioni in redazione.