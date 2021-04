Piemonte, il Consiglio regionale approva il Bilancio. Cirio: "Il migliore possibile nell'anno della pandemia". Insorgono le opposizioni

Con 31 voti favorevoli e 18 contrari il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questa mattina il bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Piemonte. Tutti a favore i voti dei consiglieri della maggioranza di centrodestra, tutti contrari quelli degli esponenti delle opposizioni.

"Il Bilancio di quest'anno - ha commentato il governatore Alberto Cirio, intervenuto al dibattito subito prima del voto finale - è complicato, e reso più difficile da un margine di libertà ridotto. La Corte dei Conti ci dice che il provvedimento deve fare fronte alle sole spese urgenti e indifferibili, oltre a quelle per fronteggiare la pandemia in corso: tutto il resto lo andremo a modulare nel corso dell'anno".

"Questo provvedimento - ha rimarcato - è il migliore Bilancio possibile nelle condizioni che stiamo vivendo. Deve essere un Bilancio di cautela e di prudenza, che ci renda sicuri innanzitutto di pagare i debiti: abbiamo 550 milioni da pagare, schizzati di 100 milioni in più grazie ai derivati scelti da qualcuno nel passato, debiti che stiamo pagando nonostante il Covid. La Regione deve avere i conti in sicurezza, e questo lo si ottiene innanzitutto pagando i debiti".

"Viviamo in un clima di incertezza rispetto alle risorse - ha aggiunto - man mano che ci saranno disponibilità c'è l'impegno a metterle dove ci sono le priorità, e le priorità sono far ripartire il Piemonte e la nostra gente. I soldi sono importanti, ma prima c'è la vita: dobbiamo pensare a vaccinare tutti il prima possibile".

Pioggia di critiche dalle opposizioni, che si sono viste bocciare tutti gli oltre cinquecento emendamenti presentati. "Il bilancio della Giunta è davvero il 'migliore possibile', come sostiene Cirio?", si chiede Marco Grimaldi (Luv), il consigliere che da solo ha presentato più del 50% degli emendamenti totali. "La risposta è no, visto che dimentica interi mondi, lascia tanti senza sostegno e finge di non vedere chi si è arricchito come le multinazionali dell'e-commerce". Prosegue Grimaldi: "La maggioranza ha scelto di dire no a una misura che sarebbe servita per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi, come la cultura e lo sport. E naturalmente ha dimenticato la scuola: proprio quando la Dad ha mostrato gli effetti drammatici delle diseguaglianze sociali sui bambini e sui ragazzi, con 3 milioni di tagli (250 euro circa a studente) gli esclusi dai voucher passeranno da 43mila a 55mila".

“Il Bilancio della ripartenza si presenta, purtroppo, come una scatola vuota”, hanno invece commentato Raffaele Gallo e Maurizio Marello (Pd). “Nessun piano finanziario e nessun provvedimento per il rilancio del Piemonte e nemmeno investimenti che vadano oltre la normale amministrazione. Eppure questo sarà l’anno in cui, con il superamento della pandemia, si dovrà pensare a ricostruire un’economia duramente colpita in tutti i suoi settori e in cui si dovranno sostenere famiglie che pagheranno le conseguenze di mesi molto complicati. Questi obiettivi non si raggiungono con provvedimenti tampone, con bonus e contributi a pioggia, ma con una visione economica e politica di medio e lungo termine”. “Tante – hanno concluso gli esponenti dem – sono le nostre richieste che non sono state accolte: dall’ambiente ai servizi socioassistenziali, dal turismo fino all’edilizia sanitaria. Non c’è nessuna traccia di politica industriale, né di misure di contrasto alla povertà, né di rilancio dei territori, né di potenziamento del trasporto pubblico locale".

Soddisfatto, invece, l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano. "Lavoro portato a termine e grazie al contributo di tutti. In un momento di difficoltà oggettiva legato alla pandemia siamo riusciti a dotare l’Ente di un Bilancio che mette in sicurezza i conti e dà anche alcune prospettive. Abbiamo fatto fronte a 550 milioni per la copertura dei mutui, mentre 323 milioni sono stati riservati al disavanzo e 123 milioni destinati a un fondo per i crediti di dubbia esigibilità. L’Ente – ricorda l’assessore Tronzano - con un disavanzo di 6,5 miliardi ha di fatto una capacità di indebitamento pressoché nulla. Ma nonostante questa difficoltà abbiamo cercato di lavorare dando alcune prospettive destinando risorse importanti a vari settori. Lavoro e la formazione 412 milioni (85,5 milioni per il mercato del lavoro, 46 milioni per la formazione professionale, 14 milioni per il sostegno all’occupazione, 265 milioni per la politica regionale per il lavoro e la formazione professionale). Istruzione e diritto allo studio: 79 milioni (di cui 9,911 sull’edilizia scolastica e 26,4 milioni per le borse di studio). Politiche Sociali 226 milioni (di cui 26 milioni sulla disabilità, 71 milioni sulle politiche per gli anziani e 53 milioni per gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale e 1 milione sul banco alimentare a sostegno nuove povertà. Sulla sanità destinati 10 milioni per gli emotrasfusi e 10 milioni per la medicina territoriale”. Per gli Extralea 50 milioni. Tutela del territorio e dell’ambiente 192 milioni (27 milioni sulla tutela e valorizzazione delle risorse idriche; 27 milioni sullo sviluppo sostenibile dei territori montani e dei piccoli comuni). Sviluppo economico e competitività 232 milioni (9 milioni su industria Pmi e artigianato, 7 milioni commercio, 208 milioni per la competitività e sviluppo economico). Trasporto e diritto alla mobilità; 695.milioni. Agricoltura e politiche agroalimentari 83 milioni. Cultura 79 milioni. Turismo 35 milioni. Politiche giovanili sport e tempo libero 19 milioni".