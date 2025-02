Edoardo Prati porta a teatro i grandi della letteratura, dai classici ai cantautori contemporanei

Il giovane talento Edoardo Prati, classe 2004, arriva sul palco del Colosseo lunedì 24 febbraio con "Cantami d’amore", il suo primo spettacolo teatrale che fonde letteratura, musica e riflessione sulle infinite sfumature del sentimento più universale di tutti: l'amore.

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori sui social con il suo sguardo autentico e appassionato sulla vita e sulla letteratura, Edoardo porta in teatro un viaggio emozionante attraverso le parole dei grandi poeti, dai classici ai contemporanei, da Lucrezio a Battiato, riscoprendo il potere della parola scritta e cantata. Un racconto inedito, capace di connettere passato e presente, in cui la letteratura e la parola diventano bussola per orientarsi nel mare incerto delle emozioni.

Scritto dallo stesso Prati insieme a Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, che ne cura anche la regia, lo spettacolo è un intreccio raffinato di poesia, musica e riflessioni personali che tocca corde profonde e universali. Un'occasione unica per lasciarsi trasportare dalla magia delle parole e per riscoprire che, al di là del tempo e delle epoche, l’amore resta l’unico vero motore della nostra esistenza.

"Siamo parte di un mosaico esteso e secolare", afferma Edoardo Prati, "non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell'ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto, l’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica".

Nato nel 2004, Edoardo Prati è uno dei giovani talenti più interessanti del panorama culturale italiano. Studente appassionato di letteratura, ha conquistato un vasto pubblico sui social grazie alla sua capacità di raccontare la vita attraverso le parole dei grandi classici. Attraverso video e riflessioni che uniscono profondità e leggerezza, ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, riportando al centro del dibattito culturale l’importanza della parola scritta. Il suo approccio spontaneo e la sua capacità di rendere la letteratura accessibile e vicina alla quotidianità lo hanno reso un vero e proprio punto di riferimento per una nuova generazione di lettori.

INFO