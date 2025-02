Salone del Libro, per piccoli e medi editori una spesa sempre più grande. Viale: "Dobbiamo prendere contromisure"

Da qui i nuovi ragionamenti che il Salone dovrà fare: "Dobbiamo cominciare a prender delle contromisure. Per partecipare un espositore spende 100/110 euro al metro quadro che non è molto (le grandi manifestazione nazionali costano 2/3 volte tanto), questo però ogni volta fa sì che per partecipare fatichino perché oltre al costo al metro quadro, ci sono gli hotel, il personale, gli allestimenti. Ci rappresentano una situazione di difficoltà di cui dobbiamo tenere conto. Noi ci troviamo tra l’incudine e il martello. I costi sono uguali per noi come per altri organizzatori, ma al tempo stesso dobbiamo stare al fianco degli editori. Dobbiamo dare loro del tempo per uscire da questa situazione, e dare nuovi stimoli, oltre a tenere bassi i prezzi. Abbiamo ad esempio salvaguardato alcuni eventi importanti per loro come Bookpride di Milano e Genova".