Comunali Torino, Appendino agli attivisti:"Su alleanze confronto con Roma. No a chiusure"

Il M5S parta con la campagna elettorale, ma la scelta di fare o meno eventuali alleanze per le Comunali non può prescindere dal nazionale. E’ questo in sintesi l’intervento della sindaca Chiara Appendino all’Assemblea degli attivisti pentastellati che si è svolta ieri sera. Punti all'ordine del giorno, oltre alla "metodologia e percorso partecipato per la scelta del candidato/candidata interno o esterno, alla carica di sindaco", anche la partecipazione dell'attuale prima cittadina al percorso verso le urne. Appendino:"Intesa sui valori già al primo turno"

La sindaca ha dato disponibilità a mettersi in gioco, a raccontare l’esperienza di Governo e fare campagna elettorale, così come a spendersi in prima in persona se dovesse vedere la luce un'alleanza con chi condivide i valori da cui ripartire "come diritti, ambiente e innovazione". Un’intesa che, come ha ribadito Appendino, deve esserci già dal primo turno “per una questione di trasparenza” e correttezza “nei confronti dei cittadini”. Conte a confronto con parlamentari e sindaci

E la possibile alleanza Pd-M5S, come già esplicitato, troverebbe il suo fondamento nel Conte 2. “Un’esperienza contraddistinta da una forte apertura, che può dare forza a questa nuova politica”. E a sostegno del messaggio che un’eventuale scelta su intese non possa prescindere dal nazionale, la sindaca ha spiegato come Conte incontrerà i parlamentari già questo weekend, poi i sindaci e le comunità locali, partendo dalle città che andranno al voto. Versaci e Sganga hanno difeso la "voce" dell'assemblea sulle scelte locali