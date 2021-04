Finanza e cooperative: chiude con numeri positivi il 2020 del Consorzio finanziario per lo sviluppo

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (CCFS) chiude il bilancio 2020 con conti in salute e procede spedito verso il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano strategico triennale 2020-2022 varato lo scorso anno. La proposta di rendiconto sull’esercizio appena concluso è stata approvata ieri dal Consiglio di amministrazione e verrà presentata, a giugno, all’Assemblea. CCFS - che ha sede a Reggio Emilia, ma supporta dal punto di vista finanziario l’attività di circa 900 cooperative socie in tutta Italia (tra cui circa 40 soprattutto a Torino e Cuneo, ma anche a Vercelli) – ha riportato i conti in utile, registrato un attivo patrimoniale di 738 milioni di euro e azzerato i debiti bancari. “Risultati particolarmente soddisfacenti – sottolinea il presidente di CCFS, Stefano Dall’Ara - in un periodo molto complesso quale è stato il 2020. Possiamo dire che l’anno scorso il Consorzio è riuscito a svolgere un ruolo centrale per dare sostegno e impulso alla cooperazione, all’economia e il tessuto sociale italiano colpiti dall’emergenza Covid19”.