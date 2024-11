Incendio nel palazzo dello spaccio e degli abusivi: famiglie senza gas per almeno un mese

Tre piani di condominio e oltre cento appartamenti. È il civico 162 di Corso Regina Margherita , più noto come il " palazzo dello spaccio ”, colpito nella notte dei Santi da un incendio scoppiato nelle cantine dove, a quanto riportano alcune testimonianze, viveva un abusivo in subaffitto.

Le fiamme hanno danneggiato la condotta del gas, che dovrà essere rifatta. Il risultato è che le famiglie resteranno per settimane senza il servizio. Da Italgas fanno sapere che i lavori partiranno martedì in quanto, a distanza di una settimana, sono ancora in corso le operazioni di bonifica, mentre sono presenti cavi scoperti da mettere in sicurezza. Le operazioni sul nuovo impianto avverranno nel cortile interno con l’installazione di nuovi contatori. Le tempistiche? Un mese, se tutto fila liscio.