Covid, da Roma 620 mila per trasporto scolastico e Civich: lunedì in Sala Rossa la variazione di bilancio 2021-'23

470mila euro dal Ministero delle Infrastrutture per compensare le perdite, dovute al Covid -19, delle aziende che si occupano di trasporto scolastico, a cui si aggiungono 150mila euro da destinare ai Civich come indennità di ordine pubblico per il servizio svolto durante la pandemia. Sono queste alcune delle entrate che vengono iscritte nella parte corrente del bilancio della Città di Torino, nell’ambito della seconda variazione al documento finanziario 2021/2023 approvato dalla Giunta, che lunedì passerà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

Le modifiche sono state illustrate questa mattina dall’assessore al bilancio Sergio Rolando. Nel bilancio vengono inoltre inserite due eredità che sono state destinate al Comune: la prima da 300 mila euro al Canile Municipale, che corrisponde ad una tranche di una donazione risalente al 2015, e una da 90mila euro per la biblioteca musicale destinato all’acquisto di partiture ed esecuzioni musicale registrate.

Nella variazione sono stati anche inseriti più di 270mila euro, dati dalle Fondazioni Bancarie, per attività educative e innovative scolastiche volte all'inclusione e disabilità. In conto capitale è stato inserito il contributo da più di 30 milioni e 800 mila euro, che verrà poi trasferito a Gtt, per l’acquisto di bus.