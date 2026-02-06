A Moncalieri in tre lasciano la Lega e fondano "L’Altra Destra"

A pochi mesi dal voto, mentre il centrodestra di Moncalieri ancora sfoglia la margherita per arrivare a scegliere il candidato sindaco da opporre a Lorenzo Mauro, ora dalla rosa dei possibili candidati si sfila un papabile come Arturo Calligaro.

Nasce l'Altra Destra Moncalieri

Da tempo separato in casa con la Lega, specie dopo la nomina di Alessandro Benvenuto quale commissario cittadino del partito, lo storico esponente del Carroccio ha rotto gli indugi e assieme al vicepresidente del Consiglio comunale Alessandro Giachino e all'ex esponente di FI Stefano Zacà (la cui candidatura nel 2020 aveva creato un casus belli, con tanto di inchiesta giudiziaria) ha dato vita ad un nuovo gruppo: l’Altra Destra Moncalieri.

Calligaro, Giachino e Zacà

[Arturo Calligaro]

L'addio al partito di Salvini era nell’aria da tempo, un pò come successo a livello nazionale con la scelta fatta dal generale Vannacci. Una scollatura diventa negli ultimi tempi una frattura, che ha portato i tre a rompere con il passato per iniziare una nuova avventura. Il tutto quando manca sempre meno all'appuntamento elettorale. E sulla possibilità di trasformare il gruppo in una lista elettorale, i tre per il momento non hanno sparso certezze: "Vediamo prima chi su chi punterà il centrodestra, poi decideremo se collaborare. Noi vorremmo dare una mano a qualche giovane di buona volontà”.

Le parole di Calligaro lasciano intendere che all'Altra Destra Moncalieri non piace l'idea dell'ex generale dei carabinieri Fabio Sannella, che sembrava in pole position a Natale, ma la cui candidatura a sindaco non è mai stata ufficializzata. Tanto che, col passare delle settimane, aumentano più i dubbi che le certezze all'interno della coalizione.