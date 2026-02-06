A Nichelino inaugura la nuova sede di AVS e In Comune

Lunedì 9 febbraio alle ore 19 si inaugura in via Giusti 3 a Nichelino la nuova sede territoriale di Alleanza Verdi Sinistra Nichelino e Torino Sud e di In Comune, la lista civica nichelinese che si avvia a diventare anche associazione culturale. Uno spazio politico, sociale e culturale che nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il radicamento sul territorio e costruire un luogo stabile di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

Uno spazio sempre aperto e attivo

L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova fase per la comunità politica e civica che fa riferimento alla sede: uno spazio pensato per essere sempre aperto e attivo, una vera e propria casa comune, ma soprattutto una fucina di pensiero, progettazione, solidarietà e sviluppo per la città. Un laboratorio politico permanente capace di tenere insieme una rete ampia di persone, associazioni ed energie civiche.

All’interno della sede troverà spazio anche l’ufficio territoriale della Consigliera regionale Valentina Cera, che riceverà con regolarità cittadini e cittadine per portarne le istanze nel Consiglio regionale del Piemonte. "Durante la campagna elettorale avevo preso un impegno preciso: non avrei mai abbandonato il territorio che ha contribuito ad eleggermi. L’apertura del mio ufficio territoriale dentro questa sede è la realizzazione concreta di quella promessa".

I commenti

"Qui riceverò costantemente cittadini e cittadine per ascoltare problemi, proposte e bisogni e portarli direttamente dentro il Consiglio regionale. Questa sede vuole essere una casa aperta, un luogo di incontro e di organizzazione collettiva, perché la politica ha senso solo se resta profondamente radicata nella vita reale delle persone", ha spiegato Cera.

Sarà presente all’inaugurazione anche l’assessore nichelinese Alessandro Azzolina, che sottolinea il valore civico dello spazio: "L’apertura di questa sede rappresenta una ricchezza per tutta Nichelino. È uno spazio che nasce per favorire partecipazione, confronto e crescita collettiva. Una città viva ha bisogno di luoghi in cui le persone possano incontrarsi, elaborare idee e costruire insieme risposte ai bisogni della comunità. Questa sede sarà un presidio di cittadinanza attiva e di impegno quotidiano per il bene comune".

Per In Comune interviene la capogruppo in Consiglio comunale Erica Bevilacqua: "Questa inaugurazione segna l’inizio di una nuova storia per la nostra comunità politica e civica. È un’azione spartiacque per la nostra futura azione, in quanto lo si tratta dell’avvio di una nuova relazione con la Città. Ci stiamo radicando, organizzando e strutturando ulteriormente per essere sempre più utili alla città. Vogliamo che questa sede sia una fucina permanente di idee, solidarietà e socialità, un grande laboratorio politico aperto che tenga dentro la nostra vasta rete di persone e relazioni. È uno spazio pensato per tutta la cittadinanza".

Un talk per chiudere la serata

La serata di inaugurazione prevede un momento conviviale aperto al pubblico e, alle 20.45, un talk dal titolo “Psichedelici e psicoterapia assistita: nuove evidenze scientifiche”. La nuova sede si propone fin da subito come un luogo stabile di iniziative culturali, politiche e sociali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e territorio e costruire una comunità sempre più organizzata e solidale.