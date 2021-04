"Aiutatemi a ritrovare il quadro dipinto da mia nonna: lo fece per mia figlia, poco prima di morire"

“Aiutatemi a ritrovare il quadro fatto da mia nonna, poco prima di morire, per mia figlia Margherita”. E’ questo in sintesi l’appello che da ieri ha invaso decine di bacheche e pagine Facebook di Torino, lanciato da Claudia Cornaglia, con la speranza di ritrovare “l’ultimo lavoro” fatto dall’anziana come regalo per la bambina.

La donna, lo scorso 27 aprile, si trovava sul Frecciarossa n. 9325 con partenza alle 16 e arrivo a Napoli alle 23, nella carrozza 2 al posto 7. Sul treno ha smarrito la sua borsa contenente il pc portatile: nella tasca esterna c’era appunto un piccolo quadretto raffigurante delle margherite.

“L’aveva fatto – spiega Cornaglia - la mia nonna di 104 anni, per mia figlia piccola prima di morire. È un ricordo a cui tengo tantissimo, perché è stato il suo ultimo “lavoro”, quando ormai non ci vedeva più e le tremavano le mani. Ma per Margherita si era sforzata”.

L’appello della donna a chi ha preso il pc è di riconsegnare la custodia alla polizia ferroviaria della stazione di Napoli o al servizio oggetti smarriti del comune. “Mi basta recuperare il quadretto” spiega Cornaglia.