A Moncalieri intitolata a Yanez la nuova area cani di Borgo San Pietro

Dopo l'inaugurazione della nuova area cani di Lungo Po Abellonio, intitolata a Marybel, a Moncalieri è arrivato il momento di dare il nome a quella di Borgo San Pietro. E alla fine la scelta è caduta su Yanez.

Da Sandokan a(ll'area cani) a Moncalieri

Il nome, a chi ha superato i 50 e da piccolo si era appassionato alla saga di Sandokan, ricorda l'amico del cuore della 'tigre della Malesia' portato sul piccolo schermo da Philippe Leroy. In questo caso si tratta di un meraviglioso boxer che ha ricevuto il maggior numero di like nel concorso lanciato via social dalla giovane e intraprendente assessora Alessandra Borello.

"Ogni foto e ogni storia ci ha portato in questo bellissimo mondo dell'amore per i nostri amici a 4 zampe e tutti loro saranno protagonisti di questo nuovo spazio - ha spiegato - ma alla fine la scelta è caduta su Yanez: la sua è una storia di grande amore e da poco scorrazza sul ponte dell'arcobaleno... Yanez era un boxer, come tutti sanno i boxer sono degli eterni bambini, era un cane buono si faceva amare da tutti come anche lui dava amore a chiunque vedeva...".

Una morte arrivata troppo presto