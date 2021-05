Centro nazionale per l'Intelligenza artificiale, Pichetto conferma: "Sarà a Torino"

"Non esprimo in questo momento dubbi sul fatto che il percorso ci sia. I Centri in italia saranno diversi, possiamo arrivare fino a 9, e Torino ha tutti i requisiti per giocare la partita da primo attore". A sgombrare il campo dai timori per l'assegnazione a Torino del Centro nazionale per l'Intelligenza Artificiale, è il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, che questa mattina ha partecipato a un incontro, promosso dal coordinatore regionale azzurro Roberto Rosso, con alcuni sindaci della provincia e con l'assessore regionale Andrea Tronzano.

Il viceministro ha ribadito che Torino non compare nel Pnrr per l'I3A perché i Centri sono "sui fondi complementari. E tra l'altro - precisa - viene indicato che sarà un'operazione a regia. Torino ha tutte le condizioni per poter confermare l'impegno preso dal Governo precedente e credo che a breve ci sarà la parte formale".