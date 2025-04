Guida ubriaco nel weekend di Pasqua: cinque volte oltre il limite, patente ritirata e auto sequestrata

Controlli serrati nel cuore di Torino durante il fine settimana di Pasqua: i Carabinieri della Compagnia San Carlo hanno fermato un automobilista che guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente – destinata alla revoca – e il sequestro del veicolo, che sarà confiscato.



Durante i controlli un trentenne è stato trovato al volante con un tasso quasi triplo rispetto al limite legale. Anche per lui denuncia e patente ritirata. Stessa sorte per un 24enne con un valore doppio rispetto alla soglia.

Nel mirino dei controlli anche le piazze del centro. In piazza Carlo Felice un ventenne è stato sorpreso in possesso di hashish mentre si trovava nei pressi della sua vettura. Nel bagagliaio dell’auto, perquisita, aveva una mazza da baseball e un coltellino a serramanico. È stato denunciato per porto abusivo d’armi e segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti.