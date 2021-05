Covid, domani inaugura l'hotspot di Porta Nuova: farà tamponi rapidi gratuiti

Test sempre più capillari e accessibili. Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido.

Sono le novità che da domani diventeranno realtà con l'inaugurazione, in dodici stazioni italiane, degli hub della Croce Rossa. E uno sarà proprio a Torino Porta Nuova (ingresso lato via Nizza).

L'iniziativa consente a pieno regime di effettuare fino a tremila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale. I tamponi rapidi gratuiti alla Stazione Porta Nuova di Torino, si effettuano tutti i giorni dalle 10 alle 18, presso l’ingresso di via Nizza.

Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare le capacità dei Paesi Europei di tracciare il Covid-19 attraverso l’incremento del numero di tamponi rapidi effettuati gratuitamente. I costi sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive Società Nazionali della Croce Rossa.