Continua il periodo di "rivoluzioni" a Venaria: nominata la nuova dirigenza per il Comune. Cambia il capo dei vigili

"Con l’arrivo del dottor Alberto Pizzocaro - ha detto il sindaco, Fabio Giulivi - prosegue il percorso costante di rinnovamento richiesto a questa Amministrazione. Un impegno preso in campagna elettorale, che vede con l’approvazione del Bilancio, del Documento Unico di Programmazione e del PEG, il proseguimento del percorso volto alla realizzazione del nostro programma. Ringrazio tutto il Corpo della Polizia Municipale, per la loro presenza sul campo, ancora più difficile in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid19. La Polizia Municipale al servizio del cittadino: un incarico delicato che impegna tutto il Corpo, sia sul territorio sia in Centrale Operativa, quotidianamente. Per questo li ringrazio tutti, senza distinzione di gradi, ognuno essenziale tessera del mosaico che va a comporre il rispetto delle leggi in materia di sicurezza, di polizia giudiziaria (così come previsto dal Codice di Procedura Penale), di polizia stradale e di viabilità, ambiente e Protezione Civile sul nostro territorio".



"Un ulteriore ringraziamento - ha aggiunto Giulivi - va anche, convintamente, ai nuovi Dirigenti al vertice dell’Organizzazione comunale e a chi, già presente, permetterà, con le proprie competenze, di far crescere la nostra amata Venaria Reale. Ringrazio il Segretario Generale, Nicoletta Blencio, per l’energia e il contributo fondamentale in questa riorganizzazione, i dipendenti e i collaboratori, la Giunta, il Presidente Ferrauto e il Consiglio comunale per quanto realizzato sin qui. È tutto volto al rispetto di quanto scritto nel nostro programma elettorale, che, quotidianamente, abbiamo davanti come nostro unico obiettivo".