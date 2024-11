Torino punta al turismo di lusso: "La città deve investire per attirare le catene internazionali, speriamo arrivi Hilton"

"Dobbiamo far diventare il Sandro Pertini un vero aeroporto internazionale: le istituzioni ci devono credere e ci vogliono soldi". La presidente dell'Ascom di Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, condivide il pensiero del sindaco Stefano Lo Russo, che negli scorsi giorni ha annunciato di voler incontrare nel 2025 i vertici di Sagat "per fare il punto sugli investimenti per portare nuove rotte e consolidare quelle presenti sul nostro scalo".

Mancano gli hotel di lusso

Altra nota dolente per Torino, in questi giorni invasa dagli appassionati di tennis per le Nitto Atp Finals dopo il pienone del Ponte dei Santi, è la mancanza degli alberghi a 4/5 stelle. "Stiamo dando continuità - ha spiegato il primo cittadino - all’offerta turistica: speriamo che questo importante cambio di rotta degli ultimi tre anni possa incentivare gli investitori ad aprire nuovi alberghi in città. Oggi mancano gli hotel di lusso, le strutture ricettive di altissima gamma".