A Nichelino nasce l'housing sociale Debouché, 88 nuovi alloggi in affitto a canone agevolato per 20 anni

La Cooperativa Giuseppe Di Vittorio ha deciso di realizzare a Nichelino l'housing sociale Debouché: nasceranno, entro i primi mesi del prossimo anno, 88 nuovi alloggi che saranno affittati in locazione a canone agevolato per 20 anni, al termine dei quali sarà possibile acquistarli ad un prezzo agevolato inizialmente concordato.

Obiettivo: aiutare le giovani coppie e gli anziani

Tredici di questi alloggi saranno assegnati a soggetti segnalati dal Comune. “Un intervento di edilizia che risponde all'esigenza di molti giovani e famiglie di trovare un'abitazione in cui costruirsi un futuro: troppi giovani sono oggi costretti, dall'assenza di alloggi a costo contenuto, a rimandare il momento in cui uscire di casa. Inoltre si va a qualificare una zona cruciale della città, dove già sorgono la Residenzia sanitaria per anziani e il poliambulatorio”, ha spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

“E' molto importante che grazie a questo intervento potremmo segnalare cittadini per avere appartamenti da poter usare per risolvere situazioni di difficoltà – ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali Paola Rasetto – Sono un grande supporto per le nostre politiche abitative”.

Un nuovo modo di abitare

Housing Debouché nasce in un quartiere dotato di tutti i servizi di prossimità e dei collegamenti di mobilità pubblica. I nuovi caseggiati potranno essere una risorsa per rilanciare sicurezza e inclusione sociale. "Vogliamo creare un nuovo modo di abitare", ha spiegato Piero Demetri della cooperativa Sociale Solidarietà, "che sappia promuovere occasioni di socializzazione e apertura al territorio, facilitando la quotidianità delle persone, in particolare di quelle più anziane". Saranno infatti offerti anche servizi aggiuntivi come consegna pasti e assistenza domiciliare, servizi infermieristici e fisioterapici e baby parking per le famiglie con figli piccoli.

Il bando parte ufficialmente ieri, 17 maggio, con la consegna degli alloggi prevista entro il marzo del 2022. Si tratterà di unità abitative con diverse dimensioni, altamente efficienti sotto il profilo energetico, con terrazze aperte verso la natura. L’architettura contemporanea, con volumi articolati nei profili altimetrici e nelle piante, dialoga con identità in un qualificato contesto di bordo urbano.

Nasce il 'condominio solidale'

L'obiettivo della cooperativa Di Vittorio è quello di realizzare un "condominio solidale" al fine di sperimentare nell'ambito di questo nuovo complesso costruttivo un nuovo modo di abitare in cui l'inclusione e la solidarietà siano il perno di una comunità più giusta, anche grazie alla sensibilità di Ream sgr e alla disponibilità di gestire servizi socio-assistenziali da parte di Cooperativa Solidarietà.