Nichelino, furti e razzie nelle auto in sosta: arrestato un 50enne

Dopo le numerose segnalazioni arrivate nell'ultimo periodo, con episodi di vetri infranti, auto rubate o cannibalizzate, i carabinieri di Nichelino sono riusciti ad arrestare una persona.

Le manette scattate per un cinquantenne italiano

Si tratta di un italiano cinquantenne, che è stato bloccato in flagranza di reato, in pieno giorno, mentre stava stava provando a rubare all'interno di una vettura. Facile immaginare che sia stato anche l'autore di alcuni dei casi avvenuti in precedenza, anche se non è tramontata l'ipotesi che dietro al fenomeno dei furti di gomme e di alcune parti meccaniche di determinate auto, ci sia una banda, magari con la connivenza di qualche officina che recupera a basso costo pezzi di ricambio.

Bloccato nelle vicinanze di un centro commerciale

Per intanto, chi stava provando a commettere una razzia nei pressi del centro commerciale I Viali, non ha portato a termine il suo piano ed è stato consegnato alla giustizia.