Unione Industriale, assegnate 50 borse di studio agli universitari torinesi

Sono state assegnate ed erogate le 50 borse di studio messe in palio lo scorso autunno dall’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con FINSAA, e destinate a giovani che, per l’anno accademico 2020/2021, intendessero proseguire il loro percorso di studio in Lauree Magistrali nelle discipline dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) presso gli Atenei torinesi.