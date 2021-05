Meet the ChaMPIons: gli eventi a luglio ripartono da Torino con la 30esima Convention Annuale MPI Italia

Dal 2 al 4 luglio la meeting industry nazionale riprenderà ad incontrarsi in presenza a Torino per “Meet The ChaMPIons”, la 30^ edizione della Convention Annuale del capitolo italiano MPI che la destinazione ospiterà dopo la pre-edizione ibrida tenutasi lo scorso anno, con la rinnovata partnership di VisitPiemonte. Un’edizione tanto attesa, che si terrà negli spazi NH Torino Centro ed NH Collection Carlina, nel rispetto di incrementali protocolli di sicurezza previsti dal comitato organizzativo MPI Italia, e nel cuore verde delle Langhe per un’esperienza di networking e site inspection.

"La ripresa degli incontri in presenza, per la meeting industry è un segnale enormemente positivo – dichiara il Direttore Generale di VisitPiemonte, Luisa Piazza – Il MICE è un settore che la Regione intende rafforzare e rappresenta un’importante leva di sviluppo per il comparto turistico piemontese. In questa prospettiva, “Meet The ChaMPIons” con la 30^ edizione della Convention Annuale del capitolo italiano MPI è preziosa. Torino e le Langhe sapranno in questa occasione offrire ai partecipanti il meglio dell’accoglienza in contesti di grande prestigio tra arte, storia e cultura che caratterizzano la capitale, o immersi nei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero, patrimonio Unesco. E dove non mancheranno anche proposte enogastronomiche di grande livello. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori per la CSR Award competition che pone un accento importante sui valori di eco-sostenibilità e responsabilità sociale collegati alla meeting industry, e che rispecchiano anche le sensibilità dalla Regione".