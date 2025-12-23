 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 23 dicembre 2025, 10:04

FenImprese Liguria e Piemonte incontrano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci

Al centro della discussione: il ruolo strategico delle PMI nello sviluppo economico e sociale del Nord Ovest e la necessità di costruire percorsi condivisi di crescita

FenImprese Liguria e Piemonte incontrano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci

Si è svolto a Genova, al Palazzo della Regione, l’incontro tra Francesco Maresca, presidente FenImprese Genova, e Mauro Battaglino, coordinatore FenImprese Piemonte e Liguria, con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per approfondire possibili collaborazioni sul territorio ligure, rafforzando il dialogo tra il mondo delle piccole e medie imprese e le istituzioni regionali. Al centro della discussione: il ruolo strategico delle PMI nello sviluppo economico e sociale del Nord Ovest e la necessità di costruire percorsi condivisi di crescita.

FenImprese, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, ribadisce l’importanza di un lavoro sinergico con le istituzioni locali e nazionali per offrire servizi sempre più efficaci alle imprese e coprogettare lo sviluppo di Liguria e Piemonte come una comunità economica integrata.

«Le PMI devono essere al centro delle politiche di sviluppo del territorio – hanno sottolineato Maresca e Battaglino – e il confronto con la Regione Liguria rappresenta un passo concreto verso una collaborazione stabile e orientata al futuro».

FenImprese conferma il proprio impegno a supporto delle imprese e a promuovere iniziative condivise che valorizzino il tessuto produttivo del Nord Ovest.

Nel mese di gennaio sono previsti nuovi passi avanti per la progettualità FenImprese sui territori. 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium