Open days al Valentino, da oggi si ricomincia con le prenotazioni per chi vuole anticipare il vaccino

Dopo il grande afflusso di persone in questo fine settimana, si riparte oggi per i prossimi Open days presso l'hub vaccinale del Valentino.

Le prenotazioni serviranno per essere vaccinati l’11, 12 e 13 giugno nell’open hub last minute dell’ospedale temporaneo del Valentino di Torino e inizialmente saranno possibili da oggi, lunedì 7 giugno, per gli over60. Nei giorni di martedì 8 e mercoledì 9 invece ci sarà spazio per altre fasce di età che saranno comunicate sempre nella giornata di domani.