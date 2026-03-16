Infermieri costretti a fare anche i "meccanici" delle auto nell'Asl To4: Nursind sul piede di guerra

Infermieri costretti a fare i "meccanici" delle auto con cui quotidianamente si spostano per prestare assistenza nel Canavese. La denuncia arriva dal segretario territoriale del Nursind Giuseppe Summa, che chiarisce come il sindacato abbia inviato via Pec una diffida ai vertici dell'Asl To4: al direttore generale Luigi Vercellino, al direttore sanitario Sara Marchisio, al direttore amministrativo Michele Colasanto e per conoscenza anche all’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.
"Condotta lesiva"
Nella missiva viene chiarito come il personale infermieristico venga tolto dai servizi territoriali, per essere "messo a fare manutenzione del parco aziendale". Una condotta che l'organizzazione sindacale definisce "gravemente lesiva sotto molteplici aspetti". "L'infermiere - spiega Summa - è un professionista, laureato ed iscritto all'ordine: adibirlo a mansioni tecniche totalmente estranee al proprio profilo professionale si configura come utilizzo improprio". "Utilizzare - aggiunge - personale con inquadramento e retribuzione sanitaria per compiti che dovrebbero essere espletati da personale tecnico rappresenta un uso inefficiente ed illegittimo delle risorse pubbliche".
La diffida
Dirottare gli infermieri ad occuparsi delle manutenzioni delle auto aziendali, aggiunge il Nursind, "significa privare i cittadini di minuti preziosi di cure, aumentando il rischio clinico e le liste d'attesa". Un cambio di mansioni poi che espone i "lavoratori a rischi impropri". Per questo il sindadato ha deciso di mandare una diffida alla Direzione Generale dell'Asl To 4 dal proseguire tale prassi illegittima, chiedendo "l'immediata cessazione di ogni disposizione o regolamenti volto ad impiegare personale sanitario nella manutenzione di automezzi".
Ricorso alle vie legali
Al momento solo a Chivasso c'è una persona dedicata alla manutenzione, assente negli altri distretti e nei servizi territoriali in generale. Per questo - in assenza di risposte concrete- l'organizzazione sindacale è pronta a dare il via alle proteste, oltre a ricorrere alle vie legali.