Inaugurato in via Genova l’alloggio per le famiglie in attesa di trapianto

E’ stato inaugurato l’alloggio di via Genova 91 (interno Vado 36), dedicato in via esclusiva al progetto “Casa Amica al fianco delle famiglie con malati in attesa di trapianto”. L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento della Regione Piemonte ed alla convenzione già sottoscritta tra l’Associazione AZAS e Casa Amica ODV, la Città della Salute e della Scienza di Torino e l’AITF – Associazione Italiana Trapiantati di Fegato.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, l’Assessore al Welfare Maurizio Marrone, il Direttore sanitario della Città della Salute e della Scienza di Torino Lorenzo Angelone, il Direttore sanitario di Presidio Molinette Antonio Scarmozzino, il Direttore del Dipartimento Trapianti e Coordinatore del Centro regionale Trapianti professor Renato Romagnoli, il Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e Toracico professor Mauro Rinaldi, il Presidente AITF Marco Borgogno e la Responsabile Relazioni esterne della Città della Salute Lia Di Marco.

L’alloggio ospiterà gratuitamente i pazienti in lista d’attesa per un trapianto – operati dai chirurghi specialisti della Città della Salute – e i loro familiari, purché residenti fuori Torino. Le segnalazioni avvengono tramite gli assistenti sociali del Centro Regionale Trapianti.

Casa Amica ODV, attiva dal 1989 con 22 alloggi ed oltre 200 famiglie ospitate ogni anno, vede in questo progetto un esempio concreto di sussidiarietà tra terzo settore e istituzioni. Il prossimo obiettivo è l’inaugurazione del nuovo appartamento “23^ Casa Amica”, attualmente in fase di ristrutturazione, che sarà destinato stabilmente e in via esclusiva a questa tipologia di ospiti.