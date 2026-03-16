Sanità, Massimo d'Angelo e Andriano Leli nominati direttori di Azienda Zero e Oirm-Sant'Anna



La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, ha nominato oggi i nuovi direttori di Azienda Zero, Massimo D’Angelo, e dell’Azienda Ospedaliera “OIRM- Sant’Anna” di Torino, Adriano Leli.

“Con queste 2 nomine rafforziamo la squadra di manager per la sanità piemontese in vista delle impegnative sfide che ci attendono nei prossimi anni. Ringrazio D’Angelo e Leli per la loro disponibilità ad assumere il nuovo incarico nel quale, sono certo, metteranno a

disposizione la loro esperienza e capacità professionale maturata in contesti diversi. A loro l’augurio di buon lavoro per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che la Regione indica ad Azienda Zero e all’OIRM-Sant’Anna. Le nomine di D’Angelo e di Leli sono avvenute nei

tempi previsti, come avevamo annunciato nei mesi scorsi, smentendo nei fatti chi ipotizzava tempi lunghi o la nomina di commissari” afferma l’assessore Riboldi.