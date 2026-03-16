Molestie e abusi su una tirocinante, infermiere delle Molinette condannato

Un infermiere dell'ospedale Molinette, oggi in pensione, è stato condannato in primo grado ad un anno e otto mesi per abusi nei confronti di una tirocinante Oss. Secondo l'accusa, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, l'uomo aveva abusato della donna con apprezzamenti indesiderati, richieste di attenzioni non richieste e molestie.

Pm aveva chiesto due anni e due mesi

La sostituta procuratrice Chiara Molinari aveva chiesto una pena più alta, due anni e due mesi. Il giudice ha disposto anche un risarcimento immediato di cinquemila euro alla vittima, costituita parte civile nel processo e assistita dall'avvocata Giancarla Bissantini.

Per l'imputato un percorso rieducativo

Per scontare la pena l'imputato ora dovrà seguire un percorso rieducativo con la frequenza di corsi per uomini abusanti. Nel corso dell'udienza l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Richetta, ha reso dichiarazioni spontanee e davanti al giudice ha respinto le accuse sostenendo che con la tirocinante ci sarebbero stati solo contatti legati al lavoro.