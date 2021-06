Assessori, consiglieri e avvocati civici italiani per Tresso: "Votate lui alle Primarie"

Mancano pochi giorni alle Primarie del 12 e 13 giugno e arrivano anche gli ultimi endorsement. Dopo Sinistra Ecologista, assessori, consiglieri, manager e avvocati di diverse parti d'Italia hanno sottoscritto un appello a sostegno di Francesco Tresso.

Le cinque ragioni per cui votarlo

Un documento, dove sono contenuti "cinque motivi essenziali", per votare il capogruppo comunale della lista civica per Torino alle consultazioni per la scelta del candidato a sindaco del centrosinistra. "Non è - si legge come primo punto - un politico consumato, è un civico vero mosso da spirito di servizio".

"Propone - proseguono - un programma partecipato, nato dal basso", a cui si aggiungono le "competenze che servono oggi" e la conoscenza "della macchina Comunale".

"Non risponde ad una sola parte"

"Non è solo, al contrario di quel che vogliono far sembrare, ha tutti i vantaggi di chi non deve rispondere ad una sola parte e, allo stesso tempo, è comunque inserito nella nostra Rete Civica di amministratori del Nord Italia. Insieme portiamo avanti, in autonomia, un percorso di azioni di sviluppo e di riforme dal basso nei nostri territori, consapevoli che le nostre città sono tutte collegate" concludono.

E sostegno a Tresso arriva anche dall'economista, ed ex ministro del governo Monti, Fabrizio Barca. "Il suo programma - scrive su Twitter - di giustizia sociale e ambientale rinnova la politica e allarga il campo" .