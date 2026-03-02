A Pinerolo una serie di incontri sul referendum sulla giustizia

A Pinerolo sono in programma una serie di incontri sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Gli italiani sono chiamati a votare sulla riforma costituzionale che introduce la cosiddetta separazione delle carriere tra pm e giudici, introducendo due Consigli superiori distinti, con un nuovo meccanismo a sorteggio per eleggere i rappresentanti, e una Corte disciplinare.

Stasera, lunedì 2 marzo, al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 si terrà l’appuntamento introdotto dal giornalista e consigliere comunale Dario Mongiello, moderato dall’informatico forense Giuseppe Dezzani e che vedrà il già Sostituto procuratore Donatella Masia illustrare le ragioni del ‘sì’, mentre l’avvocato Maurizio De Nardo sosterrà il ‘no’.

Venerdì 6 marzo, nello stesso salone, alle 20,45, il Comune propone un appuntamento moderato dal giornalista Michele Barbero, dove interverranno l’avvocato penalista e presidente della Camera penale ‘Vittorio Chiusano’ di Torino e Gianni Filippo Reynaud, giudice e presidente della Quarta sezione penale della Corte di Appello di Torino.

Infine lunedì 9 marzo, Pinerolesi Intraprendenti e l’associazione Rumble proporranno un momento di confronto al Tempio valdese di via dei Mille. Alle 21, Massimo Cavino, professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università del Piemonte orientale, sosterrà il ‘sì’, assieme all’avvocato Enrico Maulucci, mentre Matteo Losana, professore associato di Diritto costituzionale dell’Università di Torino, illustrerà la posizione del ‘no’, assieme all’avvocata Silvia Lorenzino. Modera l’avvocato Andrea Serafino.