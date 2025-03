Moto contro auto, nello schianto perde la vita il centauro

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, domenica 2 marzo 2025, lungo la statale 24, a valle dell'abitato di Gravere.

Nel pomeriggio, una moto Aprilia che procedeva in discesa, affrontando una curva, si è scontrata con una Suzuki che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo, e la moto è rimasta incastrata sotto le ruote dell'auto. Purtroppo, per il motociclista non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo.

I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Susa, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. A causa dell'incidente, la circolazione sulla statale 24 è stata completamente interrotta per diverse ore.