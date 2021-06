Domenico La Mura nuovo Coordinatore di Forza Italia a Carmagnola

“Ho in queste ore nominato Domenico La Mura, già nostro consigliere comunale, nuovo Coordinatore di FI a Carmagnola. Ringrazio Diego Quaterni per l'impegno profuso per riorganizzare il partito. Diego, continuerà il suo impegno in prima linea e si dedicherà anima e corpo all'organizzazione della imminente campagna elettorale per il partito". Ad annunciarlo il coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Rosso.

"Sono certo che La Mura, con l’ausilio di Quaterni, sapranno condurre Forza Italia verso le elezioni con l'obiettivo di riconfermare il Sindaco Ivana Gaveglio e portare FI ad essere protagonista nella nuova Giunta nella quale saremo chiamati, in caso di vittoria, ad esprimere il vicesindaco. Infine va il mio caldo benvenuto all'ex responsabile cittadino di Fratelli d'Italia Mario Scaglione che ha aderito a FI e correrà nella nostra lista per rafforzare ulteriormente la squadra azzurra. Si tratta di un segnale importante della centralità e attrattività dell’area moderata rappresentata da Forza Italia all’interno della coalizione”.