Accoltellato al torace al termine di una lite, aranciere del Carnevale di Ivrea grave in ospedale

L'intervento dei carabinieri per un tentato omicidio

Tentato omicidio questa mattina, 2 marzo 2025, in via Roma, a Banchette, dove un uomo di 29 anni è stato fermato e arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato uno svizzero di 37 anni (trattasi di un aranciere della squadra degli Scacchi del Carnevale di Ivrea).

Secondo le prime informazioni il 37enne sarebbe stato aggredito e colpito ripetutamente al torace con un coltello, riportando ferite gravissime.

Il ferito, soccorso prontamente dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri della compagna di Ivrea e portato in caserma, dove è stato accusato di tentato omicidio. In corso le indagini per capire i motivi che hanno scatenato la lite.