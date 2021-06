Un open day per conoscere più da vicino gli orti urbani di Parella

Gli orti urbani di Parella, situati all'angolo tra via Valentino Carrera e via Augusto Franzoj, verranno presentati alla cittadinanza con un apposito open day in programma sabato 19 giugno a partire dalle 10.30. In particolare, verranno presentate le attività sviluppate grazie al progetto 'Orti che uniscono', nato nel 2019 – dopo la riqualificazione dell'area – su iniziativa dell'associazione Parco del Nobile (con il sostegno della Circoscrizione 4, ndr) e poi sospeso a causa della pandemia di Covid-19.



Con la ripresa delle attività, le assegnazioni sono state 50 su oltre 100 domande pervenute; in questo modo è stata data la possibilità di auto-produrre i propri ortaggi: “Giunti alla metà dell'anno agrario - fanno sapere gli organizzatori - vogliamo aprire i nostri cancelli per narrare a tutte le persone interessate il lavoro svolto, i risultati raggiunti, i prossimi passi, i progetti per le scuole del quartiere, l'orto didattico e l'orto condiviso”. L'ingresso sarà consentito con mascherina e distanziamento.