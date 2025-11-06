Da Torino a Manchester, sponda City: il torinese Jacopo e l'incredibile selfie con Foden

Notte (di Champions) da ricordare per Jacopo Montenegro, 29 anni, torinese e grande appassionato di calcio, protagonista assoluto - ma non volontariamente - di uno degli scatti più condivisi della settimana. Durante il match di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund, terminato 4-1 per gli inglesi, Jacopo è riuscito a scattarsi un selfie storico con Phil Foden, nel momento esatto dell’esultanza dopo un gol.

Seduto in prima fila all’Etihad Stadium, il giovane ha colto l’attimo in cui l’attaccante del City si è avvicinato ai tifosi per festeggiare, trovandosi incredibilmente faccia a faccia con lui. In pochi secondi ha estratto lo smartphone e ha immortalato la scena: Foden che sorride, lui accanto, lo stadio in delirio sullo sfondo.

Lo scatto è diventato in poche ore una delle immagini più virali della serata, rilanciata da media e pagine sportive di tutto il mondo. Dall’Inghilterra al Brasile, la foto ha invaso i social, facendo di Jacopo il “tifoso simbolo” della notte di Champions.

Originario di Torino, Montenegro gioca in Seconda Categoria con la squadra del Sant’Ignazio. Il viaggio a Manchester è stato organizzato con la famiglia, unita da sempre da una forte passione per il calcio. Tutti nati a ottobre, nel giro di pochi giorni, hanno deciso di festeggiare insieme con un’esperienza diversa: una partita internazionale dal vivo.

Il destino ha fatto il resto: da semplice tifoso sugli spalti a protagonista di un momento diventato icona della passione calcistica e dell’era social.