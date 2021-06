Piscina, assalto allo sportello bancomat con carro attrezzi: tre italiani in manette

Tre italiani in manette per aver assaltato un bancomat nell’hinterland torinese con un carro attrezzi. Il 21 agosto 2019, alle 2 di notte piazza 25 Aprile a Piscina, i ladri avevano preso di mira l'Unicredit e utilizzando un carro attrezzi rubato come ariete l'avevano utilizzato per sradicare lo sportello con un cavo, con l’obiettivo di portarselo via. La fune però si era rotta e il mezzo era stato nuovamente lanciato in retromarcia contro l’apparecchio bancomat per liberare lo sportello dalle macerie, manovra che aveva causato lo sfondamento del muro e danni strutturali al palazzo.

L’arrivo dei carabinieri di Cumiana aveva costretto i ladri a scappare in macchina. L’inseguimento era durato per circa 4 chilometri. Nelle campagne del paese un carabiniere, notando che i ladri stavano armeggiando rivolti verso di loro un oggetto che sembrava un fucile, aveva esploso un colpo di pistola in direzione dei pneumatici anteriori della Fiat Punto. L'auto aveva proseguito la sua fuga per circa un chilometro arrestandosi all’improvviso nei campi dove era stata abbandonata dagli occupanti che erano scappati nella vegetazione. Le immagini di videosorveglianza della filiale di Piscina, l’analisi del traffico telefonico e gli accertamenti tecnico – scientifici hanno consentito di individuare gli autori dell’assalto e di ricostruire le fasi dell’azione.

A finire in manette due fratelli di 24 e 29 anni, ritenuti gli autori materiali del reato. I Carabinieri hanno dimostrato che la coppia è stata aiutata da un 69enne, ha procurare la Fiat Punto per raggiungere e poi fuggire dal luogo del reato. L’accusa per il gruppo è di tentato furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale