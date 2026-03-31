Controlli rafforzati in Barriera di Milano: 4 persone arrestate e 10 denunciate

Proseguono a Torino i controlli straordinari del territorio e ad alto impatto pianificati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per contrastare le situazioni di degrado, riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra parco Sempione e giardini Madre Teresa

Dalla giornata di ieri, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Torino stanno operando nella zona di parco Sempione e dei giardini Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Barriera di Milano, rientranti fra le zone a vigilanza rafforzata individuate con il provvedimento del Prefetto di attuazione del recente decreto sicurezza. Alle operazioni concorrono contingenti di rinforzo specializzati dei Carabinieri.

4 persone arrestate e 10 denunciate

Già nella giornata di ieri, sono state controllate 149 persone, 4 sono state arrestate per spaccio, 10 denunciate, 2 accompagnate al C.P.R. e 3 in Questura ed è stato adottato dal Questore il provvedimento di divieto di accesso all’area urbana di Parco Sempione.

In collaborazione con il Comune ed Amiat, proseguono le attività di bonifica dell’area e la rimozione degli attendamenti.