Furti e danneggiamenti alle auto in sosta, tre persone denunciate a Nichelino

Rafforzati i controlli da parte di Polizia locale e Carabinieri

A seguito di alcuni episodi di furti e danneggiamenti avvenuti su veicoli in sosta, sono stati intensificati i servizi di prevenzione della Polizia Locale e della Tenenza Carabinieri di Nichelino.

Due giovani denunciati per ricettazione

Dopo l’arresto a metà marzo, effettuato dall’Arma dei Carabinieri al Centro Commerciale I VIALI, dov’è finito nei guai con la giustizia un uomo di 50 anni, fermato in flagranza di reato intento a forzare la portiera di un’auto, la scorsa settimana due ragazzi sono stati denunciati per ricettazione, in quanto sorpresi in via Vernea a bordo di un veicolo di provenienza furtiva.

Scoperto mentre forzava una serratura

Ancora un episodio lo scorso venerdì 27 marzo 2026, quando intorno alle 18 veniva segnalato un soggetto che con fare sospetto s'aggirava tra i veicoli in sosta nei pressi della Delegazione della Croce Rossa di Nichelino: intervenute sul posto le pattuglie della Polizia Locale e della Tenenza Carabinieri, l'uomo è stato fermato e denunciato all’Autorità giudiziaria poiché intento a forzare la serratura di un'autovettura.

Nell’ottica del continuo rafforzamento del sistema di sicurezza integrata, prosegue nei prossimi giorni il presidio costante del territorio comunale, con l’obiettivo anche di prevenire e contrastare i fenomeni illegali che generano insicurezza e degrado, segnalati nelle ore serali nei pressi dei minimarket e degli esercizi di somministrazione.