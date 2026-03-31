Controlli nella zona di Porta Nuova, raffica di arresti e denunce

Nella mattinata di domenica 29 marzo, nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria “Porta Nuova”, i Carabinieri della Compagnia Torino San Carlo, delle stazioni Borgo San Salvario e Borgo San Donato, coadiuvati da squadre del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa nelle aree più sensibili del territorio.

In particolare, nel corso del servizio, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- esecuzione di un ordine di carcerazione a carico di un cittadino di origine nordafricana, in Italia senza fissa dimora, ricercato per dover espiare una pena di sei anni e mesi tre di reclusione per “violenza sessuale aggravata”, reato risalente al 2011;

- denuncia in stato di libertà di un ventiduenne italiano, torinese, per “porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere” in quanto trovato in possesso di un coltello con lama di 7 centimetri;

- denuncia in stato di libertà di un ventenne di Carmagnola, per “porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere” in quanto trovato in possesso di un puntatore laser di potenza maggiore ad 1 MW;

- segnalazione alla prefettura di quattro persone trovate in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, dal peso complessivo di grammi 23,19, per “detenzione per uso non terapeutico di sostanza stupefacente”.

Analogo servizio è stato ripetuto la mattina di lunedì 30 marzo, presso i giardini “Sambuy” antistanti alla stazione ferroviaria “Porta Nuova” e zone limitrofe, sempre dai militari della Compagnia San Carlo, con il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” e di personale specializzato del N.A.S., con il conseguimento dei seguenti risultati:

- controllo un esercizio pubblico di Via Belfiore, ove sono state accertate violazioni in materia igienico sanitaria con sanzioni per 3.000 euro e conseguente segnalazione all’A.S.L. per la chiusura dello stesso ristorante;

- controllo di un cittadino originario della Guinea, senza fissa dimora, identificato compiutamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per poi essere accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

Nel pomeriggio di lunedì, i controlli straordinari sono stati effettuati nella zona nord della città, nell’area dei giardini “Madre Teresa di Calcutta” di corso Vercelli: qui i Carabinieri della Compagnia Oltre Dora e le squadre del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” hanno arrestato un trentenne di origine nigeriana, senza fissa dimora, trovato in possesso di 96 pasticche a base di sostanze stupefacenti del tipo tapentadolo e carisoprodolo di produzione indiana e circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Inoltre, durante i servizi di controllo ed identificazione a carico di 25 persone, sono stati individuati e segnalati alla Prefettura di Torino due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.