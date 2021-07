Domenica all'ippodromo di Vinovo niente corse ma il maxischermo per vivere Italia-Inghilterra

Domenica 11 luglio non sono previste corse di trotto, ma l'Ippodromo di Vinovo aprirà lo stesso. Ancora una volta l'impianto confermerà la sua funzione aggregativa per il territorio mettendo a disposizione il suo maxischermo per tifare tutti insieme la nostra Nazionale.

Italia-Inghilterra, finale degli Europei di calcio, comincerà alle 21 e già un'ora prima di cancelli dell'Ippodromo di Vinovo saranno aperti, con ingresso libero e gratuito per tutti.

La partita sarà visibile anche sui monitor dei tavolini del bar e del ristorante, regolarmente aperti al pubblico, e delle terrazze, anche se non ci sarà obbligo di consumazione. Così per una sera l’ampio parterre e la tribuna diventeranno uno stadio E per chi lo vorrà, street food sul parterre, consumazioni al bar in tribuna, ma anche un fragrante fritto misto al ristorante, proposto a 25 euro.

Poi la vita dell'ippodromo tornerà quella di sempre, mercoledì 14 luglio è in programma una riunione preserale che metterà al centro la prova di selezione per il Nord Italia del Campionato Femminile dei 3 anni (estrazione dei numeri venerdì 9 luglio). E non è tutto, perché ad agosto il calendario ippico potrebbe regalare alcune giornate di corsa anche a Vinovo, per riuscire a far correre chi si allena e vive nel Nord Ovest. Prossimamente saremo più precisi anche sulle date, in attesa della comunicazione ufficiale da parte del ministero.