M5S verso la scelta del candidato sindaco, Appendino: “Importante avere la piattaforma, dal 16 luglio disponibile” [VIDEO]

Il count-down è iniziato: il M5s si appresta a scegliere il candidato sindaco che rappresenterà il Movimento alle elezioni comunali di ottobre. Due i nomi in lista: Valentina Sganga e Andrea Russi.

Appendino: “Crimi ha detto che la piattaforma sarà disponibile dal 16 luglio”

Il candidato, come reso noto nella giornata di ieri, verrà scelto tramite una piattaforma online che non sarà Rosseau, ma un nuovo strumento. Soddisfatta la sindaca Appendino, che avrebbe voluto partire già settimane fa con la campagna elettorale: “Vito Crimi ci ha dato come disponibilità dal 16 luglio, nei prossimi giorni definiremo i dettagli: la procedura è stata identificata ed è un bene, ne avevamo bisogno per scegliere il nostro candidato e procederemo su questa strada”.

Il rischio però è che lo stato d’empasse abbia fatto perdere terreno al M5S: “Non ci siamo mai fermati ma è importante che i cittadini inizino a conoscere quella che è la proposta del nostro candidato che facciamo come forza politica”, ha commentato la prima cittadina.

Gelo Grillo-Conte, la sindaca: “Fiducia in Di Maio e Fico, spero si possa trovare una sintesi”

Appendino nella giornata di ieri ha incontrato Luigi Di Maio e Roberto Fico, con cui si è discusso di una possibile operazione di disgelo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, dopo la lite delle ultime settimane: “Ho massima fiducia nel lavoro che stanno facendo. Il mio auspicio è che si possa trovare una sintesi, ma lasciamoli lavorare”, ha concluso la prima cittadina torinese.