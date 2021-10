Il capolinea del tram 15 verso il “trasloco”: il Comune pronto a coprire Borgata Lesna con un bus elettrico

“C’è chi dice no”. Se dovesse essere identificata una melodia per accompagnare la polemica sullo spostamento dell’attuale capolinea del 15, la celebre canzone di Vasco Rossi si sposerebbe alla perfezione con la situazione.

La rabbia dei cittadini: “Tagliati fuori, pronti a scendere in piazza”

Sì, perché mentre il Comune tira dritto e ribadisce la volontà di spostare il capolinea del tram 15 all’ospedale Martini, 1034 persone hanno raccolto le firme per chiedere con forza di mantenerlo in via Brissogne, sede del capolinea da circa 40 anni: “E’ un grosso danno, toglie un servizio importante alla nostra borgata che è un micro paese di 10.000 abitanti” spiega Ylenia Bertaglia, del Comitato Borgata Lesna.

Parole riprese da Stefania Padoani, che ricorda come siano tanti gli anziani e gli studenti che utilizzano quella linea e che, se il capolinea venisse spostato, si ritroverebbero tagliati fuori: “Nessuno ci ha mai ricevuti, non abbiamo mai sentito controproposte: siamo molto agguerriti e, Covid permettendo, siam pronti a manifestare in piazza per far valere le nostre ragioni. Speriamo di non arrivare a tanto”.

Il Comune pensa a un bus elettrico per coprire Borgata Lesna

Se da una parte l’accusa è quella di tagliare fuori dal trasporto pubblico un’intera borgata e i suoi 10.000 abitanti, dal Comune fanno sapere di avere pronta un’alternativa. Un piano B. La volontà è infatti quella di studiare una nuova linea, grazie a un pullman elettrico. Non si tratterebbe di una semplice navetta (questo il timore dei residenti) ma di un vero e proprio bus lungo 18 metri da far entrare in funzione in contemporanea con l’eventuale spostamento del capolinea del 15 in zona Martini.

Il nodo Grugliasco e la posizione della Circoscrizione 3