Ponte sul Pellice, al via i lavori sulla Provinciale 139

Dopo le operazioni eseguite sulla parte inferiore dell’infrastruttura, lunedì 20 aprile a Villafranca Piemonte è iniziata la fresatura del manto stradale sulla corsia di valle del ponte sul Pellice lungo la Provinciale 139. I lavori sono eseguiti dall’impresa appaltatrice Ivies spa e da altre ditte in subappalto, per conto della Direzione Viabilità 2 del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino. Per consentire le lavorazioni è stato istituito un senso unico alternato con la chiusura della corsia di valle, in corrispondenza del lato pista ciclabile.

Dopo la fresatura dell’asfalto, si provvederà al getto di riempimento con calcestruzzo magro, alla realizzazione delle catene in acciaio di collegamento dei maschi murari, alla posa delle tubazioni e dei pozzetti di raccolta delle acque superficiali. In seguito sarà gettata una soletta di ripartizione dei carichi in calcestruzzo armato, sulla quale verranno posati i teli della nuova impermeabilizzazione.

I lavori sulla corsia di valle si concluderanno con la posa del nuovo spartitraffico in corrispondenza della pista ciclabile e con la posa della nuova barriera di sicurezza stradale. Terminata l’attuale fase dei lavori, il traffico a senso unico alternato si sposterà sulla corsia di valle e gli stessi interventi saranno eseguiti sulla corsia di monte. Le lavorazioni dovrebbero concludersi entro l'estate, salvo limitati interventi di finitura.



