Trasporti, Nichelino cambia passo: da ottobre in arrivo nuovi autobus

Si chiama "Nichelino cambia passo", il tour voluto dall'assessore Francesco Di Lorenzo che, assieme al sindaco Giampiero Tolardo, ha iniziato una serie di incontri presso i comitati di quartiere per spiegare quali novità sono in arrivo per risolvere le criticità emerse in questi anni per quanto riguarda il sistema dei trasporti.

Tour tra i quartieri di Nichelino

Oggi, giovedì 23 aprile, l'appuntamento è alle 18 al Quartiere Kennedy, mercoledì 28 sarà al Boschetto, mentre il 6 maggio sarà la volta del Quartiere Castello. Tra corse che saltano, pullman vecchi e ritardi, il quadro non è incoraggiante, per quanto riguarda gli autobus delle linee 35, 14, 1N, 39, senza contate poi le criticità emerse per le linee secondarie 41, 81, 82. Nonostante i problemi, però, qualche segnale di miglioramento c'è stato. "Per ovviare ai disagi, un paio di anni fa la Gtt ha modificato il percorso del 34 facendolo passare da piazza Bengasi e fermare in zona ospedali", ha sottolineato Di Lorenzo, una scelta fatta per andare incontro all'utenza più anziana, che dopo il cambio di capolinea del 35, trovava complicato l’interscambio bus-metro nella zona di piazza Bengasi.

In arrivo i nuovi autobus ecologici

Va ricordato che il servizio è gestito dalla Gtt, mentre l’ente con cui il Comune di Nichelino si interfaccia è l’Agenzia della Mobilità piemontese e che tutto il servizio trasporti costa 700 mila euro l’anno e i margini di manovra molto ristretti. Criticità sono state segnalate anche per la linea 39, molto utilizzata anche dai ragazzi delle scuole di Moncalieri e dell'area sud di Torino, che spesso utilizza mezzi vecchi, con corse saltate negli orari di punta quando gli autobus sono strapieni. Ma da ottobre dovrebbero cambiare (in meglio) molte cose: “Per l'inizio dell'autunno circa la metà dei mezzi che circolano sul territorio di Nichelino verrà sostituita con nuovi pullman più ecologici", ha garantito Di Lorenzo.

La navetta fino a Stupinigi

Positiva per l'assessore l’allungamento fino a Stupinigi della linea 1 con navetta, nei fine settimana e in occasione degli eventi: “Il numero degli utenti è in costante crescita”. E le cose potrebbero migliorare ancora, se fosse prolungato fino alle vicinanze della Palazzina di Caccia il capolinea del 4... Un tema che ha fatto discutere la politica e il Consiglio regionale anche nei giorni scorsi.