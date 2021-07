Appendino: "Velocemente con il nuovo percorso del M5S" (VIDEO)

"È una bella notizia: voglio ringraziare i sette colleghi del Movimento che hanno lavorato su questa mediazione, così come Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Adesso speriamo che velocemente si possa procedere con il nuovo percorso del Movimento 5 Stelle". Così la sindaca Chiara Appendino commenta, a margine dell'inaugurazione dei giardini di via Revello, l'accordo di ieri tra l'ex Premier e il comico sul nuovo statuto.

Sinora le incertezze e tensioni a livello nazionale hanno frenato la corsa dei pentastellati torinese per le Comunali. Novità della scorsa settimana è che dal 16 luglio si potrà scegliere, sulla piattaforma online, chi tra Valentina Sganga e Andrea Russi sarà il candidato sindaco grillino.

Appendino ha spiegato come su questo fronte "al momento non ci sono aggiornamenti. Non c'è ancora una data stabilita: nei prossimi giorni ci aggiorneremo".