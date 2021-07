A Riva Ligure bimba torinese rischia di annegare, soccorsa e salvata dalla guardia costiera

Guardia costiera, elisoccorso e sanitari del 118 in azione a Riva Ligure, in provincia di Imperia, per soccorrere una bambina di 4 anni che ha rischiato di annegare in mare, dove si trovava con i genitori per una vacanza: la famiglia è residente a Torino.

A quanto è emerso da diverse testimonianze la piccola sarebbe scivolata in acqua a causa di una scivolata mentre giocava sugli scogli. Una volta in mare avrebbe ingerito acqua e perso conoscenza: provvidenziale l'intervento di genitori e bagnanti che hanno prestato i primi soccorsi, prima dell'arrivo dei sanitari.

La giovane, le cui condizioni sono serie, è stata sottoposta a manovre di rianimazione sul posto, in attesa dell'arrivo l'elicottero per il trasporto urgente presso l'ospedale.

La paziente, grazie al soccorso del personale del 118, ha mostrato di reagire alle cure con un miglioramento dei parametri vitali, anche se non è ancora fuori pericolo.

L'elicottero di soccorso ha trasportato la giovane all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per gli esami del caso, in particolare per scongiurare la presenza di acqua nei polmoni.