Effetto Crans-Montana: anche a Torino posto sotto sequestro un locale in Pozzo Strada

Stretta sui locali irregolari come effetto della strage di Crans Montana. Dopo la disposizione del Questore sulla discoteca Tabata a Sestriere per sovraffollamento e risse, che ha imposto una settimana di chiusura, una nuova misura è arrivata questa volta in città.

Si tratta del locale El Ranchito de Willy di via Trecate 26, all’angolo con via Bardonecchia, esercizio spesso al centro delle lamentale del vicinato per malamovida con segnalazioni di urla, musica alta e rifiuti abbandonati nei dintorni del locale.

L'interpellanza sulla malamovida

La situazione di degrado, oltre che dai cittadini, era stata denunciata e portata sui tavoli di Palazzo di Città dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che a fine anno aveva presentato un’interpellanza per una situazione diventata insostenibile dai residenti.

Il blitz

Nella notte di ieri un blitz ha interessato l’esercizio con l’intervento di Polizia Locale, Carabinieri della stazione di Pozzo Strada, il commissariato di Polizia di San Paolo, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Il locale è stato posto sotto sequestro giudiziario e nelle prossime ore arriverà il verdetto del Questore sull’ammontare dei giorni di chiusura. Una volta giunte sul posto le forze dell’ordine hanno identificato 50 avventori e riscontrato varie irregolarità. Tra i reati contestati c’è l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, con inadempienze evidenziate legate alla sicurezza degli spazi.

Soddisfatti i residenti

Intanto i residenti si dicono soddisfatti dell’intervento dopo anni di segnalazioni.